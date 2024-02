Michael Jackson le biopic : une première photo officielle bluffante

Assistons-nous à la réapparition de Michael Jackson ? Quelques mois après le partage sur les réseaux sociaux de vidéos du tournage du biopic sur Michael Jackson, la première image officielle du film vient d’être dévoilée.

On y découvre le neveu du roi de la pop, Jaafar Jackson, dans la peau de son oncle, sur scène. Ses expressions, son visage, ses vêtements… Tout est incroyablement ressemblant avec Michael Jackson lors de sa performance sur «Man in The Mirror», pendant sa tournée de 1992.

La photo a été prise par Kevin Mazur, l’homme qui photographiait les concerts du King of Pop dans les années 90.