Master KG: retour sur le succès de son titre «Jerusalema»

Master KG: d’où lui est venu l’inspiration pour «Jerusalema»?

Face à ce succès mondial, les fans de Master KG veulent savoir comment lui est venue l’idée de composer cette chanson. Dans une interview accordée à nos confrères de Brut, ce dernier a expliqué d’où lui est venue son inspiration pour «Jerusalema».

«La chanson Jerusalema, c’est une chanson dont j’ai d’abord fait le beat l’an dernier. Fin 2019, j’ai ait un beat et après l’avoir fait, c’était tellement spirituel. Je me souviens que je l’ai écoutée encore, et encore et encore. J’essayais aussi de trouver un chanteur à qui je pouvais faire chanter ce titre, parce que je suis un DJ, je suis un producteur. Et puis j’ai pensé à Nomcebo Zikode, celle que j’ai mise dans la chanson, et je me souviens que je l’ai appelée, elle est venue au studio. Nous nous sommes assis ensemble dans le studio, je lui ai fait écouter la chanson et je lui ai dit que je voulais que cette chanson soit aussi spirituelle que possible», raconte-t-il dans un premier temps.

De là, la rencontre l’entente entre les deux artistes était évidente. Tout comme les paroles qui sont sorties tout droit de leurs esprits: «Et puis nous avons juste posé des idées, et puis ce ‘’Jerusalema, Jerusalema ikhaya lami’’ est sorti de nulle part pendant que nous étions en train de nous détendre.»