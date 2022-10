Ce vendredi 30 septembre 2022, la nouveauté musique :



- GIMS « Maintenant » - NRJ New Hit Friday



Gims revient aujurd'hui avec « Maintenant » un nouveau hit aux sonorités rétro, années 80.

Neuf mois après la 2ème réédition de son album Le Fléau, intitulée Les Vestiges du Fléau, Gims annonce son retour.

« Maintenant, je n'regarde plus derrière. J'me demande même plus qui était sincère. J'apprends d'mes erreurs, je laisse faire. J'construis peu à peu, je l'espère...Maintenant, je n'perds plus de temps, j'avance. Je n'ai plus confiance. Quand tout s'effondre et tout deviens sombre, je me perds dans mes pensées. Comme si j'étais tout seul au monde, personne pour m'écouter.» chante Gims dans les refrain