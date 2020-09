Gims et Dadju: ils confirment être «clairement en concurrence»

La musique est bel et bien une histoire de famille chez les Djuna. Alors que le père de l'interprète de «Sapés comme jamais» était une star en Afrique avec sa troupe, le petit frère de l'homme aux lunettes est aussi désormais une référence sur la planète musicale.

Au fil des années, Dadju a réussi à retrouver son frère au sommet. Avec ses morceaux tels que «Reine», «Compliqué», «Bob Marley» ou encore «Ma Vie» - pour ne citer qu'eux - le jeune homme a su se faire une place.

Et si la complicité est toujours bien présente entre les deux frères, une certaine compétition règne. Comme en témoignent les confidences de Dadju dans «GIMS» sur Netflix, le héros du documentaire est un compétiteur né: «Gims, il ne laissera personne passer devant lui, confie-t-il dans un sourire. Tu peux être son père, il ne va pas te laisser. Mon but c'est de passer devant lui. Et son but à lui, c'est que je monte, mais que je sois juste derrière son épaule.»