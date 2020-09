Madonna réalisatrice de son biopic: elle donne des détails

Madonna ouvre les portes de chez elle

Sur la Toile, la célèbre chanteuse partage régulièrement des vidéos de ses sessions d'écriture avec Diablo Cody. Une façon pour la chanteuse d'être au plus proche de sa communauté de fans.

«Êtes-vous prêts pour l'histoire de ma vie?», a-t-elle aussi écrit sur son compte Instagram. Et comme le confirment les commentaires et les likes, les fans de celle qui a récemment dévoilé une collab' avec Dua Lipa sont impatients d'en savoir plus!