Macklemore a enflammé le Zénith de Paris, on y était !

Deux ans après son passage à Paris, Macklemore était de retour dans la capitale pour « The Ben Tour » au Zénith de Paris. Ce mardi 18 avril marquait le début des deux dates exclusives dans la capitale. Un concert festif et haut en couleur devant un public aux anges. Depuis la sortie de « Thrift Shop », il y a dix ans, Macklemore est devenu l'un des rappeurs les plus marquants de sa génération. Avec ses textes touchants comme « Wing $ » ou encore « Same love », il a réussi à séduire plusieurs générations.

Le programme était alléchant, à commencer par les premières parties : le jeune chanteur américain de 20 ans seulement, Charlieonnafriday, a chauffé la salle en interprétant ses titres les plus connus. C’est ensuite l’interprète de « Dance Monkey », Tones and I, qui est venu mettre le feu sur scène avec ses 8 choristes. Danse et chant étaient au rendez-vous afin de lancer les 3 heures de shows.

Macklemore : « The Ben Tour »

C’est devant un Zénith surchauffé que Macklemore a débarqué sur scène avec un pantalon bleu « de la couleur de la France », accompagné de Tones and I afin de chanter « Chant » leur musique en commun présente sur le dernier album « Ben » du rappeur. Il a ensuite enchaîné avec le fameux « Thrift shop » revêtu de la mythique veste du clip. Manifestement le public connaissait les paroles par cœur et ne s'est pas essouflé pour les 14 chansons qui ont suivi.

Macklemore a proposé un concert haut en couleur, dansant, pop et touchant. Une belle façon de remercier ses fans français qui le suivent depuis des années. Et, cerise sur le gâteau, il a rajouté une date au Zénith, ce mercredi 19 avril.