Louis Tomlinson: son album «Walls» est là!

Ce vendredi 31 janvier 2020 est marqué par de nombreuses sorties musicales. Alors que Dua Lipa a dévoilé son nouveau morceau baptisé «Physical», Louis Tomlinson a choisi la fin du mois de janvier pour offrir à ses fans l’intégralité de son nouvel album «Walls».

L’opus est composé de douze morceaux dont «Two of Us», «Don’t Let It Break Your Heart» ou encore «We Made It», déjà dévoilés par l’artiste en 2019.

Afin de promouvoir cet album, Louis Tomlinson a partagé une vidéo où il se met en scène aux côtés de fans, en concert ou encore en train de signer plusieurs dizaines de pochettes de son album «Walls».

Louis Tomlinson: des One Direction à une carrière solo

Après des années difficiles – en raison du décès de sa mère et de sa petite sœur – l’ex-membre des One Direction semble prêt à tourner la page et à démarrer un nouveau chapitre dans sa vie et dans sa carrière. La sortie de cet album est donc avant tout une étape décisive pour Louis Tomlinson.

En parallèle de la sortie de son album, Louis Tomlinson a aussi confirmé partir en tournée pour rencontrer ses fans. Un honneur pour le chanteur: «J’attends ce moment depuis que j’ai débuté ma carrière solo, a-t-il expliqué sur Instagram. Je suis impatient de vous voir durant la tournée». Il sera d’ailleurs à Paris le 18 mars prochain !