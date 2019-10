Lenni-Kim dévoile son nouveau projet «18»

Il y a quatre ans, les téléspectateurs découvraient le jeune Lenni-Kim. Venu tout droit de Montréal, le chanteur a ému le public avec sa belle voix dans une émission à succès. Son premier album «Les Autres» a été une vraie réussite et il a enchaîné avec une grande tournée française. Cette fois-ci, Lenni-Kim était de retour dans la capitale pour un concert événement.

Le 12 septembre dernier, jour de son anniversaire, il a organisé une soirée spéciale aux Etoiles. Entouré de son public, le canadien a joué son tout nouvel EP «18», comme son âge. Avec une foule en délire, il a interprété plusieurs de ces morceaux comme «Minuit» ou encore la reprise du titre mondialement connu d’Ariana Grande, «Break Up With Your Girlfriend».