Kev Adams méconnaissable pour son nouveau rôle au cinéma

Kev Adams comme on ne l’a jamais vu ! Adieu ses frisettes et sa coupe iconique d’éternel adolescent décoiffé. L’humoriste partage sur son compte Instagram un nouveau look. Il apparait cheveux gominés sur le dessus du crâne et complètement rasés sur les côtés. Une transformation qui donne un côté plus sérieux au comédien.

Mais que les fans de Kev Adams se rassurent, cette métamorphose ne durera pas dans le temps. Il s’agit là d’un changement physique pour les besoins de son nouveau film, «Jour G».

L’acteur explique sur son compte Instagram en légende des photos de tournage : « Juin 1944, 2 soldats débarquent en Normandie pour libérer la France… Le mauvais jour. Début du Tournage du film « Le Jour G » de Claude Zidi Jr. »