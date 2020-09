Kendji Girac en concert: ses lives les plus mémorables

Kendji Girac à The Voice : le live qui a tout changé

C’est en 2014 que Kendji Girac fait ses débuts à la télévision dans l’émission The Voice sur TF1. Sa reprise à la guitare du hit de Gims, «Bella» a convaincu le coach Mika et de nombreux téléspectateurs. C’est grâce à ce premier live intense que Kendji a connu par la suite la carrière qu’on lui connait. Lors de la grande finale des auditions à l’aveugle, il remporte 51% des votes des téléspectateurs, et gagne ainsi la troisième saison de The Voice.