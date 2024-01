Kendji Girac à la «Star Academy» : quels conseils a-t-il donné aux élèves ?

Kendji Girac : très franc avec les élèves

Kendji Girac a également été d’un grand soutien durant cette journée au château de Dammarie-les-Lys. Il n’a pas hésité à consoler Helena après son évaluation. La jeune Belge n’était pas contente de sa reprise de «Les Yeux de la Mama» alors que pour le papa d’Eva Alba, elle était «très réussie».

«J'aurais aimé que tu kiffes.», a-t-il ajouté.

Enfin, Kendji Girac a joué le rôle de coach vocal auprès des élèves de la promo 2023. Durant les répétitions des évaluations, le chanteur a conseillé Lénie d’interpréter «plus haut» le titre «Les Yeux de la Mama».

Ses conseils ont malheureusement été ignorés par Lénie. «Je pense que je ne monterai pas plus. Même si en temps normal, j'aurais aimé monter plus.», a-t-elle alors avoué.

Ce à quoi Kendji Girac a alors rétorqué : «C'est juste pour toi, pour vous, que je dis ça. Pour que ce soit un peu plus chanté avec plus de force, avec un peu plus de mélodie. Vous êtes là aussi pour chanter et vu que c'est bientôt la finale, il faut essayer de donner un peu plus... Moi, c'est ce que j'aurais fait.»

Ce manque de prise de risque a donc valu à Lénie une nomination.