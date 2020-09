Keen’V parle de son titre «Tahiti»: «C’est une vraie bouffée d’évasion»

Keen’V est fan de TikTok

Grand passe-temps de Keen’v, cette application qui fait fureur, TikTok. Ces derniers mois cette plateforme a littéralement explosé, notamment pendant le confinement. Sur ce réseau, il est possible de trouver des millions de vidéos, toutes différentes les unes des autres: «Tu as ce côté où tu peux faire n’importe quoi de drôle, l’important c’est de faire rire les gens. Ou de les faire penser, ou de leur apprendre quelque chose.»

Ainsi et grâce aux vidéos faites par ses fans, Keen’V a trouvé un nouveau moyen de rester en contact avec eux. Cela lui permet également de s’évader à travers les contenus des autres utilisateurs: «Je vois cette petite dame, cette petite mamie qui était toute mignonne, et qui réagit à un commentaire d’une autre personne qui lui disait qu’elle était toute mignonne. Et elle avait l’air vraiment touchée donc ça m’a ému donc j’ai laissé un commentaire en disant ‘’Vous potes vraiment touchante Madame’’. Et elle a repris ce commentaire, elle en a parlé en disant qu’elle avait été touchée par ça.» Une simple discussion entre deux utilisateurs, qui a mis du baume au coeur à cette dame, ainsi qu’à Keen’V.