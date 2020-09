Katy Perry, inspirée par Taylor Swift, va bientôt sortir un documentaire sur sa vie

Katy Perry se livre comme jamais sur les réseaux sociaux ou en interviews depuis quelques mois. Elle a ainsi partagé les moments sombres de son passé dont sa dépression ou plus récemment la naissance de sa fille Daisy Dove. L’interprète de «Chained to the Rhythm» a révélé qu’elle était prête à en dire un peu plus sur sa vie.

Elle aurait, en effet, collecté des vidéos de ses tournées depuis la sortie de son album «Witness» en 2017. La chanteuse aurait même déjà créé des chapitres pour former un futur film.

Katy Perry a expliqué au Daily Star : «Au début, j’ai pensé à sortir quelque chose, mais plus le temps passe plus l’histoire devient encore plus juteuse. Je dis ça parce que je pense que la période ‘Witness’ dans ma vie est juste un chapitre de ma vie qui fait partie d’un plus grand livre qui doit encore être fini. (…) Je suis toujours en train de réunir de quoi compléter le documentaire.»

Katy Perry : son ex rivale Taylor Swift lui montre l’exemple

Si Katy Perry a eu l’idée de sortir un documentaire sur sa vie c’est grâce à Taylor Swift! L’interprète de «Roar» a regardé avec beaucoup d’attention le film «Miss Americana» sur Netflix. Son ancienne ennemie lui aurait donné envie d’exposer des moments de sa vie dans un documentaire.

«J’ai été impressionnée par le documentaire de Taylor Swift. Tout ce temps, elle a mis de côté un grand nombre d’images qui ne correspondent pas qu’à une tournée ou un cycle.», ajoute-t-elle au Daily Star.