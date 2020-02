Katy Perry et Orlando Bloom : la chanteuse dévoile des photos inédites de sa soirée de fiançailles

L’amour est toujours au rendez-vous pour le couple formé par Katy Perry et Orlando Bloom. Après plusieurs mois d’idylle, les tourtereaux ont décidé de franchir l’étape des fiançailles. Le 14 février 2019, Orlando Bloom demandait ainsi la main de l’interprète de «I Kissed a Girl».

Un an plus tard, pour célébrer leur première année de futurs mariés, la superstar américaine a dévoilé quelques clichés en noir et blanc de leur soirée de fiançailles. Et le moins que l’on puisse dire c’est que le couple, toujours plus complice, était déchaîné.

«Il y a un an, j’ai dit oui à une vie remplie d’amour et d’évolution et certainement pas à des moments d’ennui», a ainsi commenté l’artiste. De son côté, le héros de Pirate des Caraïbes a très vite commenté cette jolie déclaration d’amour avec un commentaire qui en dit long sur son état d’esprit : «Non, on ne s’ennuie jamais, ma biche», peut-on lire.