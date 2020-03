Katy Perry enceinte: comment sa mère a-t-elle découvert sa grossesse?

Personne ne s’attendait vraiment à une telle annonce en musique. Et pourtant, Katy Perry a choisi de révéler sa grossesse à travers les images de son dernier clip pour le morceau «Never Worn White». A l’issue de la vidéo, l’interprète de «I Kissed a Girl» a dévoilé son baby bump naissant.

La compagne d’Orlando Bloom attend donc son premier enfant. Et l’artiste est visiblement excitée à l’idée de vivre sa maternité : «Beaucoup de choses vont se passer cet été, a-t-elle expliqué à ses fans. Non seulement, je donnerai naissance - littéralement - mais aussi au sens figuré à quelque chose que vous attendiez. Nous sommes heureux et impatients».

Mais comment la mère de Katy Perry a-t-elle découvert la grossesse de sa fille ? A l’occasion d’une interview pour une radio américaine, la chanteuse a expliqué qu’elle avait prévu d’apporter une bouteille de vin avec une étiquette annonçant l’heureux événement. Mais la chanteuse n’a pas vraiment eu l’occasion de le faire puisque sa mère est venue chez elle et a regardé ses bouteilles de vin. La maman de Katy Perry a ainsi découvert le pot aux roses !

Katy Perry et Orlando Bloom bientôt mariés

En couple depuis 2016, Katy Perry et Orlando Bloom filent le parfait amour – malgré une séparation de quelques mois. Ils s’apprêtent aussi à se dire « oui » pour la vie. Malheureusement, la cérémonie semble une nouvelle fois reportée, pour des raisons logistiques.

Pour rappel, si Katy Perry s’apprête à devenir maman pour la première fois, Orlando Bloom est déjà papa d’un petit garçon prénommé Flynn, né de sa précédente union avec Miranda Kerr.