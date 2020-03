Kanye West: sa fille North West chante pendant son défilé Yeezy, à Paris!

North West vient de voler la vedette à son père Kanye West, lors de la Fashion Week de Paris! La petite fille de 6 ans a impressionné avec sa performance sur scène pendant le défilé présentant la nouvelle collection intitulée «Season 8» de Yeezy.

Pleine d’assurance, North West est montée sur le catwalk devant des centaines de personnes pour interpréter un titre inédit contenant ces paroles : «This is my new team» («c’est ma nouvelle équipe») et «Look at my shoes/They are cute and cool» (Regardez mes chaussures/ Elles sont mignonnes et cool»). La fillette a également salué sa cousine, Penelope Disick, en chantant : «Yay I love You Penelope».

Ce live hyper mignon réalisé avec aplomb s’est déroulé tandis que les mannequins défilaient devant elle pour présenter les vêtements imaginés par Kanye West. Le rappeur est venu rejoindre sa fille à la fin de son show. Le papa, tout sourire, semblait très fier de sa fille.