Kanye West marche sur l’eau avec ses enfants durant une de ses messes!

Kanye West continue de faire son show. Le rappeur, qui est toujours candidat à la présidentielle US, a une nouvelle fois fais parler de lui lors d’un de ses "offices dominicaux". L’artiste américain a, cette fois-ci, marché sur l’eau! La messe se tenait, en effet, dans la ville de Georgia sur un lac.

Sur les vidéos partagées par TMZ ou encore par Kim Kardashian et le collaborateur de Ye, Consequence, on peut voir Kanye accompagné de ses enfants North, 7 ans, et Saint, 4 ans.

La petite famille se déplace littéralement sur l’eau tandis que le groupe de gospel du chanteur interprète des chants religieux. Rien ne dit si le rappeur a fait installer une plateforme On ignore si Kanye West a fait installer un dispositif pour donner l’illusion qu’il se déplace au-dessus de l’eau ou si le lac est simplement peu profond à cet endroit-là.