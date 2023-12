Julien Doré dans «Panda» : il joue un personnage qui ne sait pas chanter !

Julien Doré joue nu dans «Panda» : «C’était trop chouette à faire»

L’interprète de «Nous» a donc donné de sa personne pour interpréter Victor Pandaloni. Julien Doré n’a même rien caché. Dès le premier épisode de «Panda», on le découvre très à l’aise…Dans son plus simple appareil. Une séquence marrante à tourner pour le chanteur qui a tout de même eu peur de retrouver des photos de lui, nu, sur la Toile.

« On a tourné dans une paillotte au bord d’un étang. Ce n’est pas du tout un endroit protégé des regards. Il y a des gens qui passent, qui visitent le coin et qui vont acheter des huitres. Ils doivent se dire : ‘’Il ressemble vachement à Julien Doré le gars avec le cul à l’air là-bas sur la terrasse.’’ », plaisante l’interprète de «Coco Caline» au micro d’NRJ.

Malgré ce petit moment de stresse, Julien Doré semble avoir apprécié jouer sans vêtement. «C’était assez cocasse. Mais en vrai, c’était trop chouette à faire. », ajoute-t-il.

Les deux premiers épisodes de «Panda» sont à découvrir, dès ce jeudi 30 novembre, à 21h10, sur TF1.