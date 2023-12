Camille Lellouche : comment Jenifer a changé sa vie ?

Camille Lellouche est de retour dans l'émission « The Voice » ! Après avoir participé à la quatrième saison du show en tant que candidate, l'ancienne participante monte en grade. Mais attention, elle ne rejoindra pas les célèbres fauteuils rouges de Mika, Zazie ou encore Vianney. En effet, l'humoriste aux multiples talents aura un rôle très particulier et sera en coulisses pour repêcher six talents qui n'ont pas été sélectionnés par les coachs installés dans les fameux fauteuils.

Ainsi, Camille Lellouche permettra à l'un de ces candidats repêchés d'accéder aux demi-finales. « J’ai la même mission que les coachs, mais en parallèle et dans une autre pièce ! Je suis très contente de commencer par là », a-t-elle expliqué à Télé 7 jours. Cette nouvelle mission de l'ombre pourra donc changer le destin d'un ou d'une participante. Ce lundi, Camille Lellouche est revenue sur son parcours et a expliqué en quoi ce télé-crochet avait bouleversé sa vie, notamment grâce à une star en particulier.

Le buzz qui a tout changé

Selon la chanteuse, « The Voice » était sa dernière chance avant d'abandonner une carrière artistique. « S’ils ne se retournaient pas aux auditions à l’aveugle, j’arrêtais tout », a-t-elle confié au même média, avant d'ajouter : « Je me rappelle la délivrance et l’apaisement ressentis après le buzz de Jenifer. Je traversais une période compliquée de mon existence. Je souffrais beaucoup et je n’étais pas heureuse ». Grâce à la gagnante de la « Star Academy » et au programme de TF1, Camille Lellouche a pu continuer de croire en ses rêves.

La prochaine saison de « The Voice » débutera en début d’année 2024 sur TF1.