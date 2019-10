James Arthur: retour sur son parcours dans l'émission X Factor

Les premières étapes

Lors des auditions de X Factor UK, James Arthur a interprété la chanson "Young", un titre de Tulisa, l'un des membres du jury : il ne savait pas encore qu'il deviendrait un artiste au top. Il passe à la deuxième étape pour le camp d'entraînement. Là encore, aussi bien en solo qu'en groupe, il franchit les étapes. Dans la maison des juges, Nicole Scherzinger a eu les larmes aux yeux en l'écoutant chanter "I can't Make You Love Me" de Bonnie Raitt.

James Arthur : grand gagnant

James Arthur chante avec intensité, que ce soit "Sweet Dreams" d'Eurythmics ou "No More Drama" de Mary J. Blidge. Bien qu'en semaine 7, il ait été repêché par le public, il fait preuve d'un grand professionnalisme, et Tulisa ne s'y trompe pas : elle le voit en finale, il y sera. La dernière semaine, il choisit d'interpréter "Feeling Good" de Nina Simone, puis "Make You Feel My Love" en duo avec Nicole Scherzinger. Il termine avec "Let's Get it on" de Marvin Gaye et gagne cette 9e saison de X Factor UK. Enfin, James Arthur, grand gagnant, interprète son futur single "Impossible", reprise de Shontelle, présent sur son premier album.