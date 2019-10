Valentina Ferrer : qui est le coup de cœur de J Balvin ?

J Balvin amoureux d’une ancienne Miss

Il fait partie de ces chanteurs qui ne laissent filtrer que très peu d’informations sur leur vie privée. Pourtant, à en croire les proches de l’artiste et les médias spécialisés, J Balvin serait bien tombé amoureux d’une ancienne Miss. Aperçu plusieurs fois en public en compagnie de Valentina Ferrer (Miss Argentine 2014), l’interprète du hit "Mi Gente" n’aurait d’yeux que pour sa bien-aimée. Une bonne nouvelle pour celui qui enchaîne les collaborations (avec Liam Payne, avec The Weeknd, etc.), une moins bonne nouvelle pour toutes les autres prétendantes.

L’apothéose pour celui à qui tout réussit

Ce coup de cœur de J Balvin pour Valentina Ferrer se présente comme une apothéose dans la vie de l’artiste. Depuis qu’il s’est révélé au monde entier avec "Mi Gente", le Colombien enchaîne les succès. En 2018, José Alvaro Osorio Balvin de son vrai nom figure notamment parmi les artistes les plus écoutés de l’été. Son album "Vibras" a lui aussi trouvé son public du côté des amateurs de musique latine.