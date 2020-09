Indochine : qui sont les membres du groupe ?

Qui sont les membres du groupe Indochine ?

L’histoire du groupe Indochine débute en mai 1981 avec Dominique Nicolas et Nicola Sirkis. Un an plus tard, Stéphane Sirkis, le frère jumeau de Nicola, rejoint le groupe. C’est à partir de 1985 que le groupe connaît le succès. Indochine aura vu passer de nombreux membres. Dimitri Bodianski, Dominique Nicolas ou encore Jean-Pierre Pilot, ils ont tous fait partie du groupe. En février 1999, Stéphane Sirkis meurt à seulement 39 ans. Cette perte marque un tournant dans la carrière du groupe. En 1992, Marc Eliard alias Mr Marco rejoint le groupe en tant que bassiste. Il est aujourd’hui l’un des membres les plus anciens après Nicola Sirkis.

Un an plus tard, c’est Olivier Gérard dit oLi dE SaT qui rejoint le groupe. Guitariste et claviériste de talent, il a également composé plusieurs chansons du groupe. Il devient un membre emblématique du groupe Indochine. Mais s’il y a bien un membre qui a connu Indochine depuis ses débuts et que tout le monde connaît, c’est Nicola Sirkis. Chanteur et compositeur, il est considéré comme le leader du groupe.

Il est à l’origine des plus grands hits d’Indochine. Parmi les cinq membres du groupe, on retrouve Boris Jardel. Ce guitariste de renom a rejoint le groupe en 1998. En plus de manier la guitare comme un pro, Boris Jardel est également parolier et compositeur. Ludwig Dahlberg, quant à lui, est batteur du groupe Indochine depuis 2015.

Indochine, le groupe légendaire

Connu dans le monde entier, Indochine va fêter ses 40 ans de carrière en 2021. Pourtant, la carrière du groupe n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Ce n’est qu’à partir de 1985 avec l’album "3" qu’Indochine va connaître le succès. Le groupe commence à se faire connaître à l’international et est très apprécié dans les pays scandinaves, mais également au Québec. Dans les années 90, la carrière d’Indochine est en dents de scie. Le groupe connaît des hauts et des bas. Ce n’est qu’à partir des années 2000 que le groupe connaît un renouveau. Indochine sort l’album "Paradize".

Celui-ci se vend à plus d’1,5 million d’exemplaires. La chanson "J’ai demandé à la lune" est un tel succès qu’il permet au groupe de renouer avec le public et les médias. Le groupe remportera même un NRJ Music Awards. Indochine a marqué de nombreuses générations et reste l’un des groupes français les plus emblématiques. C’est le premier groupe français à avoir rempli le Stade de France.

Leur dernier album "13" sorti en 2017 est un succès phénoménal. Mais c’est le cas également pour la tournée. Le groupe a même dû rajouter des dates. Indochine peut également se venter d’être un groupe indépendant. En effet, ils possèdent leur propre label. Indochine a annoncé qu’un film sur le groupe sortira en 2021. Un énorme cadeau pour tous les fans de ce groupe mythique.