Hatik en duo avec Wejdene: «C'est comme ma petite sœur»

C’est un grand jour pour Wejdene! La jeune chanteuse vient de sortir la réédition de son premier album! Cette édition deluxe intitulée «16 (ou pas)» comporte 8 titres inédits. Parmi ces nouveautés on retrouve une nouvelle collaboration avec Jul mais aussi un duo avec Hatik!

Le morceau qui s’appelle «Dans ma bulle» est né d’une rencontre aux NRJ Music Awards 2020!

«Rien que pour ça merci NRJ. On a discuté vite fait, en attendant une remise de trophée. J’ai essayé de comprendre un peu qui c’était, de connaitre un peu la personne que j’avais en face de moi. Surtout qu’on nous a souvent comparés, souvent mis dans le même lot ‘’des deux qui ont tout pété en 2020’’. Le titre est né quelques semaines plus tard, courant janvier/février.», a raconté Hatik en interview pour NRJ.

Hatik a donné des conseils à Wejdene

Alors qu’a pensé Hatik de Wejdene lors de leur rencontre aux NRJ Music Awards?

«J’avais l’impression de voir ma petite sœur en face. C’était comme ma petite sœur. Je suis sorti des NRJ Music Awards, j’ai posté une photo d’elle et moi. Je lui ai dit : ‘’Continue de briller, je suis content pour tout ce qui t’arrive et en même temps, ça peut être dur et je comprends ce par quoi tu passes parce que je passe à peu près par les mêmes choses sauf que je n’ai pas ton âge donc c’est certainement encore plus dur’’. C’est incroyable tout ce qu’il se passe autour d’elle.», révèle Hatik au micro d'NRJ.

Wejdene partage la réédition de son album

Quelques mois après la sortie de son tout premier album, «16», Wejdene offre déjà une réédition à ses fans. «J'ai 16 ou pas, beaucoup de révélations à vous faire...», a écrit la jeune star sur Instagram. Cette nouvelle version de l’album qui s’appellera «16 (ou pas)» comportera de nombreux inédits dont son dernier single «Réfléchir».

Parmi la tracklist partagée par Wejdene, il ne faudra surtout pas manquer le titre «Je pleure de ouf» et «Je t’aime de ouf», comme l’a précisé la jeune chanteuse sur Instagram. «+ 8 Nouveau Single! J’ai tellement hâte que vous écoutez Je t’aime de ouf & Je pleure de ouf! Et tous le reste..!».