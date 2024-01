Harry Styles aurait pu être au casting de « Mean Girls : Lolita Malgré Moi »

Après une tournée de trois ans qui a fait déplacer les foules du monde entier, voilà qu’Harry Styles fait à nouveau parler de lui. Pour cause, la réalisatrice du reboot de « Mean Girls » a révélé dans une récente interview accordée à The Hollywood Reporter que le chanteur britannique avait été envisagé au casting : « Nous nous sommes dit que Harry Styles pourrait être Glen Coco. »

Glen Coco n’est qu’un personnage mineur dans le film de 2004. Il est néanmoins devenu populaire grâce à la célèbre réplique « You go, Glen Coco ». Bien sûr, la légende ne dit pas si, oui ou non, Harry Styles a réellement été contacté pour apparaître dans le reboot. Mais on aurait adoré le voir apparaitre aux côtés des nouvelles « Plastiques ».

Pour rappel, le remake sous forme de comédie musicale de « Mean Girls » est sorti le 10 janvier dernier. Le pitch reste le même. Cady, une nouvelle élève tout juste arrivée du Kenya se retrouve à côtoyer « Les Plastiques », dirigée par leur queen Regina George et ses sous-fifres Gretchen et Karen. Mais quand Cady a un crush sur Aaron, elle ne réalise pas tout de suite qu’elle vient de commettre une grosse erreur, sa nouvelle amie va rapidement se transformer en ennemie. La différence avec le film de 2004 ? Tout le monde chante !