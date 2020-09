Grand Corps Malade et «Mesdames»: pourquoi a-t-il fait un album de duos féminins?

J-4 avant la sortie de «Mesdames». L’album tant attendu de Grand Corps Malade arrive ce vendredi 11 septembre. Pour l’occasion, l’AFP a récolté de nombreuses informations sur l’opus qui propose des duos entre le slameur et des interprètes féminines.

La chanteuse Suzanne est revenue sur sa collaboration avec Grand Corps Malade. Le morceau qui s’appelle «Pendant 24h» raconte ce qui se passe quand un homme et une femme échangent leur vie. «Je sortirai en jupe quelques instants dans les transports/Pour comprendre l'essence même du hashtag balance ton porc» font partie des paroles engagées du hit.

«Grand Corps Malade a été super bienveillant et c'est vrai qu'on nous retrouve tous les deux, dans nos styles, sur ce titre », se réjouit Suzane auprès de l'AFP. L'alchimie se prolonge dans un clip, pas encore dévoilé, que les deux musiciens viennent de mettre en boîte. «Sans trop spoiler, c'est un petit court métrage, où je suis dans la peau de Grand Corps Malade et inversement», raconte-t-elle.

Comment se sont passés les duos entre Grand Corps Malades et les chanteuses?

A une exception près, Grand Corps Malade n'est jamais arrivé avec un texte clé en main. «Pour la plupart des femmes présentes sur l'album, on s'est vu, et une fois ma proposition de duo acceptée, on se demandait: ‘’alors, de quoi on va parler?’’», raconte l'artiste rencontré par l'AFP.

Le slameur a toujours été attentif à la condition féminine dans ses chansons: «Je suis choqué par l'inégalité salariale et j'hallucine de voir que le droit de vote a été accordé si tard aux femmes». Le fond a rejoint la forme quand il a pensé à un album intégral de duos.

Retour sur le succès de «Mais je t’aime» avec Camille Lellouche

L'opus brasse les générations - du monument Sanson à Manon, adolescente repérée à un concours de slam - et les humeurs, entre textures sombres et motifs plus colorés.

Et le générique rassemble chanteuses (on croise Louane mais aussi la rappeuse Alicia), musiciennes (Julie et Camille Berthollet) et actrices. L'occasion pour Camille Lellouche de montrer qu'elle n'est pas seulement comédienne (elle était passée au début de sa carrière par The Voice).

Le morceau «Mais je t'aime», «Camille me l'a montré sur ce piano-là», confie Grand Corps Malade, en désignant l'instrument. «Là, c'est particulier, c'est une chanson à elle, elle a joué la mélodie, avait déjà écrit sa partie. Et là, j'ai dit: "ouah, je veux faire ce morceau avec toi"».

Pas vraiment une surprise pour lui. «Je la connais bien, c'est une pote, elle a ça en elle, elle a une voix incroyable, elle te capte, elle a cette petite fêlure, développe-t-il. On a sorti le morceau en single et ça passe pas mal en radio, ce qui est nouveau pour moi (rires)».

Grand Corps Malade raconte son duo avec Laura Smet

Pour le titre «Un verre à la main», Laura Smet ne chante pas mais sa narration permet à cette histoire de rencontre contrariée de défiler en cinémascope. «Je voulais une actrice, pour les côtés glamour et cinématographique de ce texte. Laura Smet, ça l'a beaucoup amusée cette idée, elle était hyper-enthousiaste, j'ai découvert une femme géniale, humble, et presque impressionnée, elle m'a dit ‘’moi, tu sais, derrière un micro en studio, j'ai un peu le complexe du père’’».

«Elle a tellement aimé ce texte qu'elle m'a proposé de réaliser le clip - je ne trahirai pas de secret en disant qu'elle a d'autres préoccupations en ce moment (l'actrice est enceinte, ndlr) mais ça se fera plus tard, pour prolonger l'aventure du disque.»

Avec l’AFP/RelaxNews