Une nouvelle idylle ! Il y a presque un an, Dua Lipa officialise sa rupture avec Anwar Hadid. Alors qu’ils se sont rencontrés en 2019, les deux célébrités enchaînent les apparitions en public et semblent être heureux malgré leurs emplois du temps très chargé.

Après deux ans de relation, la distance à raison de leur couple et Dua Lipa et Anwar Hadid se séparent. Depuis la chanteuse est restée célibataire. Du moins, c’est ce que ses fans pensaient. En effet, l’interprète de «Sweetest Pie» a été aperçue dans les rues de New York en très bonne compagnie.

Celle de Trevor Noah avec qui elle est allée dîner dans un restaurant de la ville. Quelques photos des deux tourtereaux ont été prises alors qu’ils s’enlaçaient. Il n’en faut pas plus aux internautes pour en déduire que Dua Lipa est à nouveau en couple.

Dua Lipa en couple: qui est Trevor Noah ?

Depuis l’apparition de ses photos sur la Toile, les fans de Dua Lipa se renseignent sur la vie de Trevor Noah. L’acteur de 38 ans est né à Johannesburg, et dès ses 18 ans l’adolescent se lance dans la comédie.

Rapidement, il obtient son premier rôle à la télévision. Par la suite, il se fait également connaître pour son spectacle de stand-up, devient humoriste. Le tout avant d’enchaîner avec d’autres rôles à la télévision.