Claudio Capéo partage son nouveau titre «E penso a te»

Claudio Capéo prépare un album inédit

Lors de son passage à NRJ, il s’était confié sur la confection de son album: «L'album on va le faire en Italie. Peut-être avec des chansons italiennes, peut-être avec beaucoup d'italien, peut-être avec des Italiens, peut-être avec une équipe italienne... On ne sait pas», expliquait-il amusé.

Cet album sera bien évidemment inspiré des musiques qu’il écoutait plus petit: «Je me dis qu'on pourrait peut-être reprendre des grands standards de la chanson italienne, on pourrait peut-être faire des duos avec des Italiens...»

Sur son compte Instagram, Claudio Capéo partageait sa joie avec ses fans: «Un retour à mes origines, mon enfance, ma famille... Je vous dévoile aujourd'hui "E penso a te", un nouveau titre qui m'est cher et qui n'annonce que le début d'une grande histoire italienne!» Les fans ont hpate de découvrir la suite!