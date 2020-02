Claudio Capéo à cœur ouvert dans «Ma jolie» : «J’ai été harcelé»

Pour continuer de promouvoir son dernier album baptisé «Tant que rien ne m’arrête», Claudio Capéo a dévoilé récemment un nouveau titre. Il s’agit de «Ma jolie», une chanson engagée aux paroles riches de sens: «Petite fille a les yeux mouillés ce matin / Mais ce n'est pas la pluie, ce sont ses petits copains / Qui lui disent qu'elle est grosse, qu'elle est moche, qu'elle ne vaut rien / De la voir pleurer, ça leur fait peut-être du bien», interprète-t-il.

Comme en témoignent ses confidences à notre micro, l’interprète de la chanson «Un homme debout» souhaite faire évoluer les mentalités et ce, en musique. Alors, à la question de savoir pourquoi il a abordé ce thème, la réponse est sans appel : «Tout simplement parce que c’est compliqué et parce que ça m’emmerde, nous a-t-il confié. Et parce que ça ne devrait pas exister. J’ai été harcelé… J’ai harcelé aussi. On n’est pas là pour faire la morale, c’est toujours pareil. C’est juste pour essayer de faire ouvrir les yeux, surtout aux parents».

Claudio Capéo dans la famille des Enfoirés

Cette année encore, Claudio Capéo s’est engagé auprès des Restos du Cœur. Il y a peu, la troupe des Enfoirés a même dévoilé son dernier clip pour le morceau «A côté de toi» avec Slimane, Soprano ou encore Kendji Girac. Intégré depuis 2018 dans cette grande famille d’artistes, Claudio Capéo garde d’excellents souvenirs des concerts organisés en faveur de l’association.

«Mon meilleur souvenir des Enfoirés, je pense que c’était il y a deux ans, c’était ma première fois, c’était le premier show, a-t-il poursuivi. Tu découvres tous les Enfoirés qui sont là. Le public et puis tout le monde… Toutes les journées sont belles, toutes les journées sont différentes. On passe par tellement d’émotions, tellement de tableaux.» À noter que TF1 diffusera le vendredi 6 mars 2020 dès 21h05 le Pari(s) des Enfoirés !