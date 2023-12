Cardi B et Offset sont séparés

Après des semaines de rumeurs, Cardi B tient à clarifier les choses. Lors d’un live Instagram, la superstar a expliqué que c’était bel et bien fini avec Offset!

«Je suis célibataire depuis une minute maintenant, déclare la rappeuse. Mais j’ai peur… Pas peur, mais je ne sais pas comment l’annoncer au monde. J’ai l’impression qu’aujourd’hui est le bon moment.»

L’artiste de 31 ans admet vouloir démarrer l’année 2024 du bon pied, «fraiche» et «ouverte». Pleine d’espoir, Cardi B révèle : «Je suis curieuse de voir ma nouvelle vie, de commencer un nouveau départ. Et oui… Je suis excitée.»

Les deux stars américaines qui se sont mariées en secret, en 2017, ont arrêté de se suivre sur Instagram, la semaine dernière. «Je ne sais pas si vous avez repéré les indices, sur mon compte, mes lives ou stories, quand je partage certaines musiques, ou que je me désabonne de certains comptes.», continue à expliquer face caméra Cardi B.

Cardi B et Offset: une énième rupture ?

Cardi B et Offset connaissent un mariage mouvementé depuis l’année 2017. Entre les parents de Kulture, petite fille de 5 ans et Wave, âgé de 2 ans, c’est les montagnes russes. Depuis six ans, le couple ne cesse de se séparer, puis de se remettre ensemble, puis de se séparer à nouveau.

Cardi B avait même demandé le divorce en 2020 avant de se rétracter.