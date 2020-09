Cardi B divorce d’Offset

Coup dur pour Cardi B! Après trois ans de mariage mouvementés avec le rappeur Offset, l’artiste a décidé de se séparer de ce dernier. L’interprète de «WAP» aurait déjà entamé une procédure de divorce selon les médias américains. Une première audience devrait se tenir le 4 novembre prochain en Géorgie.

D’après les documents officiels déposés au tribunal, Cardi B réclamerait la garde exclusive de leur fille de 2 ans, Kulture, ainsi que le versement d’une pension alimentaire, dont le montant n’a pas encore été fixé.

Cardi B et Offset, un mariage compliqué

Le couple s’était marié en 2017. A cette époque, Cardi B et Offset ont décidé de faire cette cérémonie dans le plus grand des secrets. Mais malheureusement, une première séparation revient quinze mois plus tard. Une rupture expliquée par la chanteuse sur son compte Instagram: «Ça ne fonctionne plus entre nous depuis longtemps déjà», confiait-elle.

«Ce n’est la faute de personne, simplement nous ne nous aimons plus». Pourtant quelques mois plus tard, Cardi B et Offset s’étaient réconciliés. Avec cette procédure de divorce qui commence, cela signe bel et bien la fin de l’histoire d’amour entre les deux célébrités.