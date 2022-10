Les stars sont des êtres humains comme les autres… La preuve avec Camille Lellouche. La chanteuse a accouché de sa petite fille, le 9 octobre dernier. L’humoriste a annoncé la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux la semaine dernière et dévoilé le prénom de son premier enfant : Alma.

Comme à son habitude, Camille Lellouche partage son quotidien sur les réseaux sociaux avec beaucoup d’humour. Dans sa Story Instagram du 20 octobre 2022, elle explique d’un ton ironique: «Il y a des choses qu’on ne nous dit pas».

En devenant maman, la comédienne ne s’attendait pas à un tel bouleversement dans sa vie. «Comme toutes les mamans du monde, on aimerait dormir. Mais on se relaie bien avec mon mec. Le truc le plus chaud c’est de se nourrir. On oublie un peu. On mange genre une fois par jour.», révèle-t-elle face caméra avant de donner le sujet de son prochain projet sur scène.

«Le deuxième spectacle va être fourni garni, le deuxième one woman show, ça sera pas tout de suite, faut me laisser le temps de le faire et avancer la tournée musique mais il va être fourni. Voilà, préparez-vous ! »

Camille Lellouche au naturel raconte la naissance de sa fille

L'arrivée d'Alma semble avoir complètement transformer Camille Lellouche. La star n’a jamais ressenti un tel amour. «Autant avant, tous mes amis qui avaient des gosses je les esquivais […], autant maintenant je suis complètement la même. Je ne savais pas ce que c’était la vie avant. C’est fou, c’est un truc de malade.», a-t-elle expliqué récemment à ses abonnés.