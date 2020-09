Camélia Jordana : zoom sur sa carrière d'actrice

Une artiste à part entière

Depuis qu’elle a été révélée dans l’émission Nouvelle Star sur M6, Camélia Jordana a parcouru un bon bout de chemin. La jeune femme a sorti trois albums à succès. Son premier album "Camélia Jordana" atteint la neuvième place du classement des albums en France, et se vend à plus de 160 000 exemplaires en l’espace d’un an à compter de sa sortie.

Elle sort un second album en septembre 2014. Réalisé par le producteur Babx, l’album "Dans la peau" se classe quinzième en France dès sa sortie. Camélia Jordana reviendra quatre ans plus tard avec un troisième album qui fera beaucoup de bruit. Cet opus est sans doute l’un des meilleurs albums de Camélia Jordana.

La chanteuse partage ses engagements, ses convictions, et surtout en dévoile un peu plus sur sa vie. Camélia Jordana revient sur le devant de la scène en février 2020 avec le single "Facile". Cette année, elle fête ses dix ans de carrière. Pour l’occasion, la chanteuse a décidé de retourner en studio. Mais c’est dans une autre discipline que Camélia Jordana s'est également fait remarquer. Depuis 2012, Camélia Jordana a débuté une carrière d’actrice. Cette passion lui a permis de se voir accorder des rôles très sérieux qui vont la mener très loin.

Camélia Jordana, une actrice talentueuse

C’est en 2012 que la carrière de Camélia Jordana au cinéma débute. En 2012, elle obtient un second rôle dans la comédie romantique "La Stratégie de la poussette". La même année, on la retrouve aux côtés de Daniel Prévost à la télévision dans "Les mauvaises têtes". En 2014, la carrière d’actrice de Camélia Jordana va prendre une tout autre dimension.

Elle obtient un rôle dans le film international "Bird People". Ce rôle va lui permettre de fouler les marches du Festival de Cannes. La comédie est devenue une véritable passion pour Camélia Jordana. En 2015, on la retrouve dans trois projets différents. Deux films : "Je suis à vous tout de suite" et "Nous trois ou rien", et une série internationale, "Panthers". Durant sa carrière, Camélia Jordana va donner la réplique à des acteurs de renom.

On peut notamment citer Tahar Rahim, Daniel Auteuil, Leila Bekhti, ou encore Jérôme Commandeur. En 2016, Camélia Jordana revient à ses premières amours pour la musique. Elle compose et interprète une chanson de la bande originale du film "Ce qui nous lie" de Cédric Klapisch. En 2017, c’est la consécration pour Camélia Jordana. Elle obtient le premier rôle féminin du film "Le Brio" aux côtés de Daniel Auteuil.

Ce rôle lui permet de gagner le César du meilleur espoir féminin en 2018. En janvier 2019, la chanteuse obtient un rôle dans "Soeurs d'armes" de Caroline Fourest. Ce long métrage aborde le thème de l’intégrisme religieux et filmera un drame sur Daesh. Camélia Jordana n’a pas fini de nous surprendre.