Finalement, le père de Britney Spears devrait garder la tutelle de sa fille

Nouveau rebondissement dans l’affaire qui secoue la famille Spears. Alors qu’il était soupçonné de violences envers son petit-fils, Jamie Spears a finalement été acquitté: «Après avoir examiné les preuves, nous avons déterminé qu’elles sont insuffisantes pour établir un crime», peut-on lire dans le communiqué envoyé par le comté de Ventura.

Pour rappel, la mère de Britney Spears, Lynne, avait réclamé l’arrêt de la tutelle exercée par son ex-compagnon. Face à la polémique, Jamie Spears s’était lui-même retiré en invoquant des raisons de santé.

Finalement, Jamie Spears devrait rester tuteur légal de l’interprète de «Baby One More Time». Selon les informations avancées par les médias américains, dont TMZ, le père de la chanteuse reprendra ainsi son rôle en janvier prochain. Mais avant, c’est bel et bien Jodi Montgomery qui reste chargée de s’occuper de la santé et des finances de la star internationale.

Britney Spears toujours sous tutelle

Mais pour quelles raisons Britney Spears est-elle encore sous tutelle? C’est en 2007, date à laquelle la chanteuse a perdu la garde de ses enfants, que la vie de l’artiste a été chamboulée. Internée dans un hôpital psychiatrique, Britney Spears a connu des épreuves difficiles et des épisodes de dépression durant plusieurs mois.

Face au désarroi de sa fille, Jamie Spears a été nommé tuteur légal afin de prendre les décisions importantes concernant la carrière de sa protégée. Durant plus de dix ans, le père de Britney Spears a aussi géré sa fortune.