Britney Spears va-t-elle arrêter la musique? Les confessions chocs de son fils!

A seulement 13 ans, Jayden Federline, le fils de Britney Spears, n’a pas sa langue dans sa poche. Le jeune garçon a profité d’une séance de questions-réponses sur Instagram pour révéler des informations croustillantes sur sa mère. De nombreux fans de Britney se sont donc empressés de lui demander où en était la carrière de l’interprète de «Toxic»?

«Que se passe-t-il avec ma mère? Je vous dirai les gars la réelle histoire sur ma mère si j’ai plus de 5 000 followers sur Instagram.» a révélé Jayden.

Il a ensuite admis qu’il n’avait pas vu sa mère faire de la musique depuis très longtemps. Dans son livestream on l’entend, en effet, dire : « Je vais la voir dans deux semaines parce que je vis avec mon père en ce moment. Ça va assez bien personnellement. (...) En fait, ça fait un bon moment que je n'ai pas vu ma mère faire de musique. Je me souviens lui avoir demandé une fois : 'Maman, il se passe quoi avec ta musique ?' Et elle était genre : 'Je ne sais pas, chéri. Je me demande si je ne vais pas tout arrêter.' Et j'étais là en mode : 'Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Est-ce que tu sais combien d'argent tu te fais grâce à ça ? »

Le fils de Britney Spears déteste son grand-père

Les fans de Britney Spears sont impatients de la retrouver. Il faut dire que son dernier album, «Glory», remonte à l’année 2016 ! Britney Spears avait mis sa carrière en pause à l’annonce de la maladie de son père, Jamie, en janvier 2019. Elle avait, ainsi, abandonné sa résidence permanente à Las Vegas.

Jayden n’a d’ailleurs pas caché sa haine pour son grand-père, Jamie, lors de son livestream sur Instagram : «C’est vraiment un sale con. Il est répugnant. Qu’il aille mourir.» Le compte personnel de Jayden Federline sur Instagram a depuis, été, fermé.