Britney Spears : Blake Lively lui rend un adorable hommage en portant une de ses robes cultes

L’hommage de Blake Lively est allé plus loin en Story Instagram. L’actrice a ainsi écrit des mots touchants sur Britney Spears, en légende d’une photo de la popstar dans la fameuse robe.

«Humeur du jour : la reine ultime qui nous a tous donné envie de briller, d'écrire et de partager nos histoires, commence le tendre message de Blake avant de poursuivre : Britney, nous, les Millennials, avons tous une histoire d'un moment ou d'une année où tu nous as donné envie de briller, tu inspires l'admiration, avec force, joie et un travail extrêmement acharné. Merci pour ton exemple et ce que tu apportes aux femmes qui partagent leurs histoires. Je suis tellement excitée par ton biopic et par tout ce que tu nous réserves.»