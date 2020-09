Black Eyed Peas : pourquoi Fergie n'est pas présente pour leur grand retour ?

Fergie maman, avant d'être chanteuse

Fergie, la chanteuse star des Black Eyed Peas, a largement contribué au succès du groupe au début des années 2000, grâce à sa personnalité extravertie et son talent vocal. La chanteuse, qui s'est épanouie dans sa carrière, privilégie pourtant beaucoup sa vie personnelle. Elle a connu une longue relation avec l'acteur Josh Duhamel, rencontré sur le tournage de la série "Vegas". Après 13 ans de vie commune et des caractères et modes de vie qui ne s'accordent pas, le couple s'est séparé à l'amiable. Tout en restant proches, Fergie et Josh Duhamel ont finalisé leur divorce en 2019. Ils se partagent la garde de leur garçon, Axl.

Depuis, la chanteuse a décidé d'offrir le meilleur mode de vie à son enfant, ce qui exclut forcément des tournées et des absences à répétition. Will.i.am s'est exprimé dans une interview pour Billboard sur l'absence de Fergie et leur relation :"Elle se concentre sur le fait d'être maman. C'est un travail difficile, et c'est ce qu'elle veut vraiment faire et nous sommes là pour elle, et elle sait comment nous contacter pour un retour. C’est vraiment la façon que Fergie l'a voulu, donc nous respectons son choix. Nous aimons Fergie, et nous ne voulons rien d'autre que son bonheur."

Fergie en solo

Dès 2006, la chanteuse s'était accordé du temps pour sortir son premier album solo "The Dutchess". Après avoir connu le succès avec cet opus (6 millions d'exemplaires vendus), elle avait retrouvé les membres du groupe, qui eux aussi s'étaient exprimés chacun de leurs côtés. Les Black Eyed Peas, qui ont cartonné avec les albums "Elephunk" (2003) et "Monkey Business" (2005), sortent deux nouveaux disques : "The E.N.D" (2009) et "The Beginning" (2010). Ils mêlent toujours les styles musicaux, entre hip-hop funky, électro, rock, pop…

Après plusieurs années de pause, Fergie ne rejoint pas le groupe et se consacre à son second opus très visuel "Double Dutchess" (2017), comprenant de nombreux featurings (Nicki Minaj, Rick Ross, YG). La chanteuse préfère alors privilégier sa carrière solo et son petit garçon, Axl Jack Duhamel.

Black Eyed Peas sans Fergie

Le groupe a connu différentes périodes sur trois décennies musicales. La première chanteuse de Black Eyed Peas était Kim Hill. C'est avec Fergie que les trois membres très doués du groupe (Will.i.am, apl.de.ap, Taboo) ont connu le plus de succès.

Mais le groupe existe aussi sans Fergie. En 2015 puis en 2020 sortent deux albums qui marquent le retour de Black Eyed Peas à un son rap plus rétro : "Masters of the Sun vol.1" et "Translation ". Leur dernier opus flirte aussi avec la musique latino, comme le confirment des duos avec Maluma, Nicky Jam, Becky G… Une collaboration avec Shakira est également au programme pour le hit "Girl Like Me".

Si un retour de Fergie n'est pas forcément à l'ordre du jour, les anciens acolytes restent en contact. Cela laisse de l'espoir pour un featuring musical marquant des retrouvailles très attendues…