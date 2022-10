Aya Nakamura séparée de Vladimir Boudnikoff: elle annonce son célibat

Une relation faite de hauts mais surtout de bas… Neuf mois après être devenus parents d’une petite fille, Aya Nakamura et Vladimir Boudnikoff viennent officiellement de se séparer. La chanteuse a confirmé la nouvelle sur ses réseaux sociaux en partageant un premier message: «Célibataire comme jamais» puis en relayant un post écrit par une fan :

«Après 2 ans de relation, Aya Nakamura et son ex-compagnon Vladimir Boudnikoff ne sont officiellement plus ensemble. La chanteuse ne s’est toujours pas exprimée sur les réseaux mais une source sur me l’a confirmé.»

La star connue dans le monde entier et le producteur ont officialisé leur relation en septembre 2020 et sont devenus parents d’une petite fille, dont le prénom n’a pas été dévoilé, début 2022. Aya Nakamura était déjà maman d’Aïcha, âgée de 5 ans.