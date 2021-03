Aya Nakamura collabore avec Major Lazer et Swae Lee dans «C’est cuit»

Un mélange d’univers! Le succès d’Aya Nakamura ne cesse de grandir. Alors que la chanteuse est une véritable star en France, de l’autre côté du globe, les artistes sont impressionnés par sa carrière. On se souvient bien évidemment de Sam Smith qui dansait sur «Djadja» et également de la reprise de ce titre avec Maluma!

Aujourd’hui, Aya Nakamura revient aux côtés de Major Lazer et de Swae Lee dans le titre «C’est cuit». Un morceau rythmé et entrainant qui alterne les couplets en français et en anglais: «C'est cuit/Tu m'vois pas venir demande pas c'est qui/En « I"/J'arrive/Ya pas de débat c'est moi la pépite/ Baby don't you go nowhere, freeze/ Even though you get what you want say please» «C’est cuit» est disponible sur la réédition de l’album de Major Lazer «Music Is The Weapon».