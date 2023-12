YouTube : quelle est la vidéo la plus vue de l’année 2023 ?

Eric et Ramzy en roule libre avec Squeezie : un record

Le format «Qui est l’imposteur?» de Squeezie a été lancé durant l’été 2022. Le youtubeur y reçoit deux personnalités pour interroger trois personnes ayant un métier ou une passion en commun. Les stars et Squeezie doivent alors déceler qui est le menteur du trio mais aussi son lien avec l’un des artistes présents.

Le jeu, déjà très marrant, a pris une dimension encore plus folle grâce aux interventions d’Eric Judor et Ramzy Bedia, en février dernier. Le duo de comiques a enchainé les blagues et les interventions délirantes pendant le tournage.

Une performance qui a fait très plaisir à Squeezie, comme il l’expliquait sur sa chaîne Twitch la semaine après la diffusion de sa vidéo. «Incroyable succès pour le numéro de 'Qui est l'imposteur ?' avec Eric et Ramzy. Je suis ravi. C'est fou ce qui se passe. Vous êtes tellement heureux de cette vidéo. Pour moi, elle est super, mais comme plein d'autres numéros de ce format. Il y a eu un tel engouement. Ca fait très plaisir. C'est la vidéo de l'histoire de la chaîne qui a fait le meilleur démarrage.»

Eric Judor est en ce moment à l’affiche du film «Un stupéfiant Noël», sur Amazon Prime Video. A l’occasion de la promotion du long-métrage, le comédien s’est une nouvelle fois lâché mais cette fois-ci en interview pour NRJ.