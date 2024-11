Nico Capone révèle qu’il va être papa pour la seconde fois

"Nous avons gardé un secret depuis un moment..." La famille Capone a annoncé qu’elle allait s’agrandir dans quelques mois sur Instagram. Une heureuse nouvelle partagée via une courte vidéo dans laquelle on voit Nico Capone s’installer devant plusieurs téléviseurs et regarder des flashbacks de sa vie de famille (son mariage, la naissance de leur premier enfant Mattia…)

C'est dans ce contexte que son épouse et Mattia font leur apparition. Ce dernier tient dans ses mains une photo d’une échographie. Très ému, l’humoriste les prend ensuite dans ses bras.