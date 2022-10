Sonia Tlev : 3 éléments qui expliquent son succès

Un programme sportif pour tous

Sonia Tlev a réussi l'impensable, réunir le plus grand nombre de personnes autour d'un même projet sportif. En lançant le Top Body Challenge en 2014, la coach dont la réputation était encore balbutiante était alors loin d'imaginer le succès qui l'attendait. Aujourd'hui suivie sur Instagram par près de 1,9 million de followers, la jeune femme peut se targuer d'avoir réussi le pari de rassembler des débutants autant que des sportifs confirmés derrière son programme d'entraînement. Décliné en différentes versions, le Top Body Challenge permet à qui le souhaite d'affiner sa silhouette et de redynamiser son corps en seulement douze semaines. Cependant, là où Sonia Tlev se différencie de la concurrence, c'est que ses séances d'entraînement ne nécessitent pas l'utilisation d'un matériel spécifique. Une corde à sauter et quelques haltères - ou bouteilles d'eau - suffisent pour suivre le Top Body Challenge !

Sa proximité avec ses abonnés

Ce qui séduit également les fans de Sonia Tlev, c'est cette forme de proximité qu'elle a su instaurer avec eux, et plus spécifiquement avec la gent féminine. Sur son compte Instagram, l'influenceuse star et coach sportive reconnue n'hésite pas à publier les photos avant/après de celles et ceux qui ont suivi avec succès son programme d'entraînement sportif. Une manière à la fois de montrer l'efficacité du Top Body Challenge et de mettre en avant les efforts de ses abonnés. Un hashtag est même spécialement dédié - #topbodychallenge - à l'affichage de ces transformations qui, pour certaines, sont spectaculaires. Derrière ces clichés, les abonnés peuvent ainsi constater le professionnalisme et l'expertise de Sonia Tlev, qui a su s'entourer de partenaires tout aussi expérimentés qu'elle, à l'image de la coach sportive Lucile Woodward ou du nutritionniste Steven Tordjeman.

Sa philosophie de vie

Certes, avoir un beau corps revêt une importance toute particulière pour Sonia Tlev, et la coach n'hésite d'ailleurs pas à multiplier les selfies et les mises en scène pour montrer sa silhouette de rêve à ses followers. Cependant, en parallèle, la jeune mère de famille rappelle qu'être bien dans sa tête est essentiel. Dans chacun de ses programmes, la dimension psychologique est tangible. Pour être bien dans son corps, il faut être fort mentalement et en adéquation avec soi-même. L'un ne va pas sans l'autre. C'est la raison pour laquelle elle ne pousse pas les personnes qui suivent ses programmes à adopter des régimes alimentaires drastiques. Les programmes diététiques proposés gardent toujours une notion de plaisir. Maman de deux enfants, Sonia Tlev, qui n'a pas été épargnée par la vie, montre une détermination sans faille et un dynamisme hors du commun qui ne manquent pas de séduire toujours et encore…