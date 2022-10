Sissy Mua : zoom sur son programme "Bikini avec Sissy"

"Bikini avec Sissy" : zoom sur ce programme beauté

Connue bien au-delà des frontières françaises avec ses près de 2 millions d'abonnés, la youtubeuse Sissy Mua propose un concept unique sur sa chaîne : le programme "Bikini avec Sissy". Dans ses vidéos sous forme de tutoriels et de cours, l'influenceuse crée un programme mis au point par ses soins pour les personnes souhaitant affiner leur silhouette avant l'arrivée de l'été. Au programme : un mois complet d'entraînement avec du coaching sur mesure et même des séances de fitness diffusées en direct. En premier lieu, les abonnés de Sissy Mua sont invités à télécharger un e-book dans lequel elle partage des conseils nutrition, de nombreuses astuces, ainsi que le déroulé complet du programme minceur. Avant chaque été, ce sont une dizaine de vidéos sous forme de séances fitness qui sont diffusées sur YouTube, en moyenne trois fois par semaine. Les sessions durent 15 à 30 minutes.

Un programme estival conçu par une star du web

Le succès de la chaîne YouTube de Sissy Mua est notamment dû à la réputation de l'influenceuse et à ses vidéos très accessibles. En effet, le programme "Bikini avec Sissy" ne nécessite pas d'équipement spécial, et requiert un investissement vraiment minime : un tapis de gym, et pourquoi pas des haltères, même si ces dernières pourront facilement être remplacées. La coach souhaite en effet rendre ses cours de fitness simples au plus grand nombre. Également connue sous son vrai nom Célia Léo, Sissy Mua était ingénieure en biologie avant de se consacrer à sa chaîne de fitness créée en 2012 sur YouTube. D'abord influenceuse beauté, elle proposait des cours de maquillage et des tutos beauté, avant de se reconvertir en coach fitness. Elle travaille d'ailleurs aux côtés des grands noms du secteur, à l'instar de Nassim Sahili ou de Tibo InShape.

Déjà la huitième édition de Bikini avec Sissy

Après la 7e saison de "Bikini avec Sissy" en 2021, qui a d'ailleurs rencontré un franc succès auprès des abonnés, Sissy Mua a lancé au printemps 2022 la huitième édition de son programme. Pour cette nouvelle édition, la youtubeuse propose un ensemble de 12 vidéos accessibles gratuitement et filmées dans des environnements à couper le souffle. Au programme : haltères, fitness, cardio, booty, ABS, etc. Une nouvelle édition de l'e-book "Bikini avec Sissy 8" est également disponible gratuitement en téléchargement : l'influenceuse y partage ses astuces pour retrouver la ligne avant l'été, ainsi que le planning des séances d'exercice et le matériel recommandé, même si rien n'est indispensable. En bonus : un "meal plan" et des conseils nutrition permettent d'obtenir de précieuses informations sur l'alimentation à adopter au cours du programme pour obtenir le résultat escompté.