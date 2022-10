Sardoche: son ascension sur Twitch en tant que streameur

Un passionné de gaming

Impossible de parler de streaming sur Twitch sans penser à Sardoche. Né en 1993 dans le Val-d'Oise, Andréas Honnet de son vrai nom est un fan de jeux vidéo depuis son enfance. Counter Strike, Dofus et World of Warcraft font partie des jeux qui ont bercé sa jeunesse. Après son baccalauréat, le jeune homme s'inscrit en prépa PCSI (physique, chimie et sciences de l'ingénieur). Il suit ce cursus pendant quatre ans, avant de tout abandonner pour se consacrer exclusivement au gaming en 2014. C'est à peu près à cette période que la plateforme Twitch commence à être de plus en plus populaire en France, en permettant à tous de suivre les streams des meilleurs joueurs. Sardoche devient un grand habitué de Twitch en 2016 : on peut suivre ses streams tous les jours durant des heures d'affilée.

Son ascension grâce à LOL

Sardoche est surtout connu pour ses streams de League Of Legends. Il joue également à TrackMania et à Rocket League. Le jeune homme atteint rapidement un haut niveau avec son équipe, Les Frères du Purgatoire. Il termine quatrième lors de la Paris Games Week, puis champion de France au Lyon E-Sport. Les Frères du Purgatoire change alors de nom, devenant Imaginary Gaming. Cependant, Sardoche a la bougeotte et change de nombreuses fois d'équipe.

Le gameur apparaît dans de nombreux événements, notamment en participant à toutes les éditions du marathon caritatif Z Event, organisé par ZeratoR. On peut le retrouver comme chroniqueur dans l'émission Popcorn avec Domingo, retranscrite également sur Twitch. Alors que la plateforme est en pleine ascension, Sardoche devient rapidement un streamer incontournable grâce à sa forte présence en ligne, son talent aux jeux vidéo et sa personnalité haute en couleur. Il diversifie son activité, par exemple en streamant des parties de jeux d'échecs en ligne après le succès de la série Netflix "Le Jeu de la Dame". Plus récemment, on le retrouve dans l'émission Domingo Radio Stream.

Connu pour ses excès et son fort caractère

Ce qui est certain, c'est que Sardoche n'est pas réputé pour sa sérénité et son sang-froid à toute épreuve ! Le streamer devient très populaire à l'époque de la démocratisation de Twitch auprès du grand public. Le jeune homme pique de véritables crises de colère en direct, ne supportant pas de perdre. Il devient particulièrement célèbre pour un extrait largement diffusé, où il hurle "Mais voilà c'était sûr en fait !" en tapant sur son bureau. Ce n'est pas toujours du goût de la plateforme Twitch, qui le bannit à plusieurs reprises, affirmant que son comportement donne une "mauvaise image" des streamers. Malgré tout, Sardoche a depuis longtemps conquis le coeur des amateurs de jeux vidéo : son attitude passionnée et excessive plaît à ses fans.