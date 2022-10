Maghla: comment elle est parvenue à se faire une place dans un univers très masculin

Une joueuse talentueuse

Tous les amateurs de streaming connaissent le nom de Maghla, une des joueuses les plus réputées sur Twitch. La jeune femme se consacre à plein temps au gaming depuis 2017 et a choisi comme pseudo son deuxième prénom (son vrai prénom est Barbara). Spécialisée dans les jeux vidéo d'horreur, comme The Evil Within et Through The Woods, elle n'hésite pas non plus à tester d'autres genres (Doom, Animal Crossing...).

Selon le magazine GQ, Maghla rencontre rapidement le succès sur Twitch grâce "à son humour et à sa constante bonne humeur". Elle est également boostée par ses rencontres avec d'autres streamers, par exemple MasterSnakou. La streameuse participe à l'émission LeStream et se lance dans le marathon caritatif Z Event sur Twitch. En 2020, elle est même une des joueuses les plus suivies lors de l'événement ! On peut la retrouver lors d'une vidéo avec Squeezie en 2021. Le succès de Maghla sur Twitch prouve qu'il n'est pas nécessaire d'être un homme pour faire du streaming. Elle refuse de céder face au cybersexisme et au harcèlement, que ce soit en ligne ou dans la vraie vie.

Un style bien à elle

Maghla est très présente sur Twitch, mais aussi sur des réseaux sociaux comme Twitch et Instagram. Elle y dévoile d'autres facettes de sa vie, notamment avec ses animaux de compagnie, un chat et un chien de race samoyède. Maghla séduit grâce à sa personnalité authentique et joyeuse, elle qui est toujours prête à discuter avec ses abonnés. Elle crée même des streams spécialement dédiés à l'échange avec les internautes. De plus, la jeune femme possède un look très reconnaissable : cheveux colorés, nombreux piercings, tatouages imposants… Venant d'une famille très tatouée, il était tout naturel pour Maghla de se décorer le corps. La jeune femme a fait son premier tatouage à seulement 17 ans : il représente des bois de cerf d'inspiration tribale et est situé sur son ventre. Elle arbore également des tatouages sur les bras et les mains : un papillon de nuit, un crâne de renard et un renard.

Maghla est une figure incontournable du gaming, réputé très masculin, mais elle assume également parfaitement sa féminité. D'ailleurs, elle a été remarquée pour sa beauté et sa forte personnalité par la marque de cosmétiques Maybelline, pour qui elle a participé à une campagne de publicité. En 2022, la streameuse devient égérie pour la marque de luxe Yves Saint-Laurent. Elle apparaît dans la campagne #LashClash, qui réunit aussi Marine Perrot et Ari Lennox. "Trop heureuse de vous montrer ce qu'on a tourné pour la campagne !", se réjouit-elle sur Twitter. "Encore un peu de mal à réaliser, mais si heureuse". La jeune femme, qui n'a jamais caché son intérêt pour le monde de la cosmétique, est ouverte à de nouveaux projets. Maghla prouve ainsi qu'elle peut faire vivre différentes facettes de sa personnalité : le streaming, l'esthétique, et bien d'autres encore… Sans se soucier des qu'en-dira-t-on.