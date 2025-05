Romy révèle les raisons de sa séparation avec Anil B (WaRTeK)

"Tout allait bien, sauf une chose: on était devenus plus des amis que des amoureux", avoue-t-elle, visiblement très émue, avant de préciser : "Tout était fait pour que tout aille bien, sauf qu'au fil des années, l'amour s'est transformé en amitié… On se rendait compte qu’on était comme des colocs."

"Je veux avoir des enfants dans la vie"

Même si Romy assure que leur séparation s’est faite en douceur, la youtubeuse semble toujours impactée : "Ce que je vous raconte date d’il y a un mois et j’ai toujours l’impression que c’est faux, que ce n’est pas arrivé." Dans la suite de la vidéo, elle confie également que son envie d’avoir des enfants a beaucoup joué sur cette dure décision. "J’ai 27 ans et je veux avoir des enfants dans ma vie. Et Anil n’en veut pas. C’est quelque chose qu’il m’a avoué très rapidement au début de notre relation. J’ai fait un peu abstraction de ça en me disant qu’il pourrait changer d’avis… Cette pensée prenait de plus en plus de place et ça a donc amplifié les choses", conclut-elle.