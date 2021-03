Retour sur la toute première vidéo d'EnjoyPhoenix à ses débuts !

Une vidéo collector

Quand une star connaît la consécration, les journalistes ou les animateurs ont une fâcheuse tendance à vouloir retracer ses débuts. Retrouver le premier passage TV, par exemple, histoire de constater une évolution ou, tout simplement, ressortir un "dossier" comme on dit. Eh bien avec EnjoyPhoenix, c’est un peu pareil ! Youtubeuse star, la jeune Marie Lopez – de son véritable nom – est, pourrait-on dire, arrivée au sommet de… sa chaîne YouTube.

Avec ses quelques 3,6 millions d’abonnés, la vlogeuse fait partie des influenceuses les plus réputées et les plus suivies. Aussi est-il normal que l’on s’intéresse à sa première vidéo. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’EnjoyPhoenix a fait du chemin depuis ce post filmé dans sa chambre en cachette de ses parents, comme elle le confiera plusieurs années après.

Un tuto prometteur

Mais alors de quoi parle cette vidéo devenue si populaire ? Sobrement intitulé "Boucles avec un lisseur !", le tuto EnjoyPhoenix montre comment faire… des boucles avec un lisseur. Si la vlogeuse affiche un visage juvénile du haut de ses 15 années, on devine déjà une personnalité bien affirmée. Certes, il manque un peu d’assurance face caméra mais on sent déjà qu’elle sait de quoi elle parle.

Entre démonstrations pratiques et présentation de produits, les abonnés peuvent tout à fait se faire des boucles en suivant ce tuto coiffure ! Le sujet est maîtrisé. D’ailleurs, ce premier post rencontre un succès encourageant, ce qui pousse la vlogeuse beauté en herbe à renouveler l’expérience. Et ce qui fait sa différence avec les autres, c’est cette manière qu’elle a de parler de son quotidien et des sujets qui la touchent de près : le divorce de ses parents, les moqueries et le harcèlement subis au lycée, les cheveux gras…

Toutes ces thématiques que des milliers d’ados partagent à cette période parfois difficile de la vie. Bref, un subtil mélange entre astuces pratiques et confessions d’ado qui fonctionne pratiquement dès le premier jour !

Quelques années après…

Près de 10 années plus tard, la petite chaîne YouTube d’EnjoyPhoenix a littéralement explosé ! À 25 ans, la vlogeuse star compte parmi les influenceuses les plus plébiscitées du moment. Il faut dire qu’avec ses quelque 3,6 millions d’abonnés sur YouTube et 5 millions de followers sur Instagram, EnjoyPhoenix possède une communauté qui intéresse les plus grandes marques.

Mais le succès ne l’empêche pas de regarder ses débuts avec tendresse… et un peu de gêne quand même ! Dans une vidéo postée en 2019, la jeune femme s’est même amusée à refaire le tuto de ses débuts en reproduisant les mêmes gestes qu’à l’époque. L’occasion pour ses fans de constater le chemin accompli par EnjoyPhoenix…