Pourquoi se rendre à la Paris Games Week 2024 ?

Dès l’ouverture à 9h, les premiers visiteurs se sont rués sur les stands pour tester les nouveautés de la fin d’année 2024. A l’image de Thomas vêtu d’un déguisement "Star Wars" pour l’occasion : "Je viens pour rencontrer des personnes et pour l’ambiance. C’est ça qui est trop cool à la Paris Games Week."

Ce qu'il ne faut pas manquer

Le salon se divise en plusieurs zones, dont le village e-sport, le Quartier Manga, le village cosplay, ainsi qu’une Paris Games Week Junior pour les enfants. Tous les jeux présentés sont jouables comme "Star Wars Outlaws" ou encore "Call of Duty: Black Ops 6". Autant de sorties récentes à découvrir et de futurs titres à succès comme "Double Dragon Revive" et "Monster Hunter Wilds".

Si vous voulez de l’inattendu, rendez-vous sur le stand de Ubisoft pour découvrir deux escape games sur les thèmes de "Rainbow Six Siege" et de "Assassin’s Creed Shadow". Et la Paris Games Week, c’est aussi l’occasion d’assister à un concours de cosplay et de croiser ses streameurs préférés qui seront présents toute la semaine.

Informations pratiques

Paris Games Week, du 23 au 27 octobre (9h à 19h), au Parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris. Pour accéder à cet événement, il est conseillé d’acheter ses billets à l’avance, disponibles en ligne sur le site officiel de la PGW. Les prix varient de 19€ pour une entrée adulte à 13€ pour les moins de 18 ans, avec des tarifs préférentiels pour les enfants et les familles.