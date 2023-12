Pidi et Valouzz attendent leur deuxième enfant

Les bonnes nouvelles s’enchainent pour la famille Valouzz et Pidi ! Les deux youtubeurs avaient ému la Toile en annonçant la première grossesse de Pidi,en décembre 2022. L’influenceuse spécialiste de chant et de cuisine et son compagnon star de YouTube, en couple depuis l’adolescence, ont accueilli en avril dernier leur premier fils qu'ils surnomment MJ.

Cette naissance avait suscité beaucoup de réactions positives de la part des fans, ainsi que des amis du couple. Les influenceurs semblaient nager en plein bonheur en compagnie du nouveau membre de leur famille, qui, à même pas 1 an sera grand frère !

Le couple vient, en effet, de partager via une photo sur les réseaux sociaux l'arrivée prochaine d'un nouvel heureux évènement.