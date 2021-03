Natoo: les 3 moments clés qui ont changé sa vie

La création de sa chaîne YouTube

C’était en 2011, au lendemain de son 26e anniversaire. Membre des brigades de nuit amenées à intervenir sur le terrain en lien avec divers commissariats de l’Essonne, Natoo vit avec difficulté le quotidien de son métier de policière. En manque d’éléments positifs dans sa vie et en quête de légèreté, elle décide de créer sa chaîne YouTube. Avec ses horaires de boulot décalés, Natoo publie le plus souvent ses vidéos au beau milieu de la nuit ou au petit matin. Au fil des mois, la Française d’origine polonaise parvient à séduire une petite communauté de fans qui apprécient ses vidéos mises en ligne. Puis cette communauté grandit, passant de quelques dizaines d’abonnés à plus de 5 millions d’abonnés. Aujourd’hui, la majorité des vidéos postées par Natoo franchissent rapidement le cap du million de vues, et les plus populaires celui des 25 millions de vues.

Son premier livre

Quatre ans après la création de sa chaîne YouTube, Natoo décide de se lancer un nouveau défi, l’écriture. En 2015, la youtubeuse publie le livre "Icônne". L’événement est une véritable surprise pour celle qui ne se destinait pas véritablement à une carrière d’écrivain. Dans une interview accordée à Brut, Natoo confesse en effet avoir longtemps eu en tête "ce cliché de l’auteur avec sa plume et qui écrivait à la bougie, qui passe des heures et des semaines enfermé à écrire". Avec 300 000 exemplaires écoulés, "Icônne : le livre qui se prend pour un magazine" est l’un des best-sellers de l’année. Forte de ce succès, Natoo travaillera à la sortie d’une suite de ce bouquin. En 2020 paraît "Icônne : le livre qui se prend pour un magazine 2" aux éditions Michel Lafon.

Le rêve de sa mère réalisé

Natoo fait partie de ces femmes (et de ces hommes) qui vouent une profonde admiration pour leur mère. Dans la même interview accordée au média, Nathalie Odzierejko confesse avoir réalisé le rêve de sa maman, celui de devenir meneuse de revues au Lido. Il faut dire que le lien de Natoo avec sa mère est assez fort. La youtubeuse considère la personne qui l’a mise au monde comme "une héroïne au quotidien". Elle possède "un lien très très fort avec elle, puisque c’est ma seule famille en France". Et de détailler : "elle a quitté la Pologne quand j’avais 27 ans pour s’installer en France par amour". Évidemment, lorsque la maman de Natoo a pu "descendre les marches du Lido avec des plumes dans les fesses", pour reprendre ses propres mots, l’émotion était au rendez-vous.