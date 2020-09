NRJ Music Awards 2020: tout ce qu’il faut savoir sur la 22e édition qui se déroulera à Paris

Le 5 décembre prochain se déroulera la 22e édition des NRJ Music Awards. Cette cérémonie est considérée comme l’un des plus grands événements musicaux et les plus grandes stars françaises.

Mais cette fois-ci, changement de programme, puisqu’en raison de la crise sanitaire l’événement se déroulera à Paris. En effet, les NRJ Music Awards, présenté par Nikos Aliagas, posent leurs valises exceptionnellement à la Seine Musicale, à Boulogne, sous un format différent. Mais pas de panique pour les habitués de la Croisette, les NRJ Music Awards retrouveront les légendaires marches du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes dès l'année prochaine.

NRJ Music Awards: qui sont les grands gagnants de cette cérémonie ?

Une fois n’est pas coutume, ce seront aux fans de voter pour leurs artistes préférés. Depuis le début des NRJ Music Awards, le gagnant incontesté reste M. Pokora avec sa dizaine de trophées, souvent sacré «Artiste masculin francophone de l’année».

Angèle était également la grande favorite de 2019, où elle a remporté les prix de «Artiste féminine francophone de l’année» ou encore «Chanson francophone de l’année» avec «Tout Oublier». Les NRJ Music Awards sont également l’occasion de voir ces artistes performer sur scène. Comme ce fut le cas l'année dernière avec les Jonas Brothers, Bigflo & Oli ou encore Aya Nakamura. Alors rendez-vous le samedi 5 décembre 2020 à 21h05 en direct sur NRJ et TF1.